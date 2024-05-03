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ФСБ ликвидировала прибывшего из Литвы агента Украины

Ведомости

ФСБ уничтожила прибывшего из Литвы диверсанта военной разведки Украины, который планировал теракты на военных и энергетических объектах в Московском регионе и Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, передает ТАСС. 

Речь идет о гражданине РФ 1976 года рождения. Уточняется, что он также был членом запрещенной в РФ украинской террористической организации. Мужчина прибыл в Россию в марте 2024 г.

По данным ФСБ, по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины диверсант планировал совершить серию терактов на объектах Минобороны РФ в Московском регионе, а также в отношении участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге. Кроме того, он намеревался атаковать топливный терминал в Ленинградской области.

Злоумышленника поймали во время изъятия тайника со средствами поражения в Ленинградской области. При задержании украинский агент открыл огонь, в результате он был нейтрализован, пояснили в ФСБ. Информация о пострадавших среди силовиков не приводится.

В ФСБ рассказали, что у диверсанта был найден телефон с перепиской с куратором, в которой, помимо планов по терактам в России, обсуждалась подготовка нападений на православные церкви в странах Прибалтики и, в частности, поджог кинотеатра в Риге. В ведомстве уточнили, что агент Украины обучался в литовской Пабраде минно-взрывному и стрелковому делу.

Ранее 3 мая сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, проживающую в Антраците ЛНР. Ее подозревают в шпионаже в пользу ВСУ. По данным следствия, женщина собирала информацию о дислокации подразделений российской армии, задействованных в спецоперации. Подозреваемая также призналась, что передавала данные о местах массового скоплениях жителей города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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