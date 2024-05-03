ФСБ ликвидировала прибывшего из Литвы агента Украины
ФСБ уничтожила прибывшего из Литвы диверсанта военной разведки Украины, который планировал теракты на военных и энергетических объектах в Московском регионе и Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России, передает ТАСС.
Речь идет о гражданине РФ 1976 года рождения. Уточняется, что он также был членом запрещенной в РФ украинской террористической организации. Мужчина прибыл в Россию в марте 2024 г.
По данным ФСБ, по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины диверсант планировал совершить серию терактов на объектах Минобороны РФ в Московском регионе, а также в отношении участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге. Кроме того, он намеревался атаковать топливный терминал в Ленинградской области.
Злоумышленника поймали во время изъятия тайника со средствами поражения в Ленинградской области. При задержании украинский агент открыл огонь, в результате он был нейтрализован, пояснили в ФСБ. Информация о пострадавших среди силовиков не приводится.
В ФСБ рассказали, что у диверсанта был найден телефон с перепиской с куратором, в которой, помимо планов по терактам в России, обсуждалась подготовка нападений на православные церкви в странах Прибалтики и, в частности, поджог кинотеатра в Риге. В ведомстве уточнили, что агент Украины обучался в литовской Пабраде минно-взрывному и стрелковому делу.
Ранее 3 мая сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, проживающую в Антраците ЛНР. Ее подозревают в шпионаже в пользу ВСУ. По данным следствия, женщина собирала информацию о дислокации подразделений российской армии, задействованных в спецоперации. Подозреваемая также призналась, что передавала данные о местах массового скоплениях жителей города.