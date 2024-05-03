ФСБ ликвидировала прибывшего из Литвы агента Украины

В ФСБ рассказали, что у диверсанта был найден телефон с перепиской с куратором, в которой, помимо планов по терактам в России, обсуждалась подготовка нападений на православные церкви в странах Прибалтики и, в частности, поджог кинотеатра в Риге. В ведомстве уточнили, что агент Украины обучался в литовской Пабраде минно-взрывному и стрелковому делу.