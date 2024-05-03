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CCTV: запуск миссии «Чанъэ-6» признали успешным

Ведомости

Инженеры Китая признали запуск миссии «Чанъэ-6» успешным. Об этом сообщает телеканал CCTV.

«По данным мониторинга и расчетам Пекинского аэрокосмического центра управления полетами, "Чанъэ-6" точно вышел на заданную орбиту, развертывание солнечного паруса прошло штатно. Объявляю миссию по запуску полностью успешной», – заявил руководитель запуска.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8» с аппаратом «Чанъэ-6» стартовал в 17:27 по пекинскому времени (12:27 мск). Запуск состоялся с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Миссия впервые в истории планирует собрать образцы грунта Луны с ее обратной стороны и доставить на Землю.

В 2020 г. Китай уже запускал зонд «Чанъэ-5». Миссия «Чанъэ-5» заключалась в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 м и взять для исследования около 2 кг грунта. 1 декабря аппарат успешно прилунился и начал сбор образцов, а 16 декабря эти образцы успешно были доставлены на Землю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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