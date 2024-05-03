CCTV: запуск миссии «Чанъэ-6» признали успешным
«По данным мониторинга и расчетам Пекинского аэрокосмического центра управления полетами, "Чанъэ-6" точно вышел на заданную орбиту, развертывание солнечного паруса прошло штатно. Объявляю миссию по запуску полностью успешной», – заявил руководитель запуска.
Ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8» с аппаратом «Чанъэ-6» стартовал в 17:27 по пекинскому времени (12:27 мск). Запуск состоялся с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Миссия впервые в истории планирует собрать образцы грунта Луны с ее обратной стороны и доставить на Землю.
В 2020 г. Китай уже запускал зонд «Чанъэ-5». Миссия «Чанъэ-5» заключалась в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 м и взять для исследования около 2 кг грунта. 1 декабря аппарат успешно прилунился и начал сбор образцов, а 16 декабря эти образцы успешно были доставлены на Землю.