«Роскосмос» поздравил Китай с посадкой «Чанъэ-5» на Луну
Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев от имени госкорпорации поздравил Китай с посадкой на Луну зонда «Чанъэ-5».
«От имени госкорпорации «Роскосмос» я хотел бы поздравить наших китайских коллег из Китайской национальной космической администрации с успешным завершением очередного этапа программы исследования Луны — прилунением посадочного модуля беспилотной миссии «Чанъэ-5»», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Роскосмоса».
Савельев назвал это событие историческим для космической программы Китая и отметил, что посадка автоматической возвращаемой станции на Луну произошла впервые в истории космических исследований страны. Он пожелал специалистам Китайской национальной космической администрации в полной мере выполнить программу исследований и успешно вернуть образцы лунного грунта на Землю.
Ранее сегодня китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны. Миссия «Чанъэ-5» заключается в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 м и взять для исследования около 2 кг грунта. Пробы с лунной поверхности попадут на землю впервые почти за полвека. Китай, таким образом, станет третьей страной, которая доставила лунный грунт на Землю, после США и СССР.