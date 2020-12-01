«Роскосмос» поздравил Китай с посадкой «Чанъэ-5» на Луну

Ранее сегодня китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны. Миссия «Чанъэ-5» заключается в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 м и взять для исследования около 2 кг грунта. Пробы с лунной поверхности попадут на землю впервые почти за полвека. Китай, таким образом, станет третьей страной, которая доставила лунный грунт на Землю, после США и СССР.