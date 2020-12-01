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«Роскосмос» поздравил Китай с посадкой «Чанъэ-5» на Луну

Ведомости

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев от имени госкорпорации поздравил Китай с посадкой на Луну зонда «Чанъэ-5».  

«От имени госкорпорации «Роскосмос» я хотел бы поздравить наших китайских коллег из Китайской национальной космической администрации с успешным завершением очередного этапа программы исследования Луны — прилунением посадочного модуля беспилотной миссии «Чанъэ-5»», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Роскосмоса».

Савельев назвал это событие историческим для космической программы Китая и отметил, что посадка автоматической возвращаемой станции на Луну произошла впервые в истории космических исследований страны. Он пожелал специалистам Китайской национальной космической администрации в полной мере выполнить программу исследований и успешно вернуть образцы лунного грунта на Землю.

Ранее сегодня китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны. Миссия «Чанъэ-5» заключается в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 м и взять для исследования около 2 кг грунта. Пробы с лунной поверхности попадут на землю впервые почти за полвека. Китай, таким образом, станет третьей страной, которая доставила лунный грунт на Землю, после США и СССР.

Ранее по теме: Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на Луну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных