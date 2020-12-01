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Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на Луну

Ведомости

Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны, сообщает китайский государственный телеканал CGTN со ссылкой на Национальное космическое управление КНР.

«Чанъэ-5» успешно прилунился на видимой стороне Луны», — цитирует телеканал сообщение ведомства. Деталей посадки он не приводит. Место посадки — вулканический пик Рюмкера в пределах Океана Бурь.

Миссия «Чанъэ-5» заключается в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 м и взять для исследования около 2 кг грунта. Пробы с лунной поверхности попадут на землю впервые почти за полвека. Образцы грунта будут отправлены в капсуле на орбитальный модуль, который, в свою очередь, обеспечит посадку спускаемого аппарата в провинции КНР Внутренняя Монголия. Китай, таким образом, станет третьей страной, которая доставила лунный грунт на Землю.

В июле 2019 г. Индия запустила к Луне космический аппарат Chandrayaan 2 («Чандраян-2»). Однако в сентябре спускаемый модуль автоматической станции с луноходом на борту, который должен был сесть на Южном полюсе спутника Земли, разбился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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