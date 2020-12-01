Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на Луну

Миссия «Чанъэ-5» заключается в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 м и взять для исследования около 2 кг грунта. Пробы с лунной поверхности попадут на землю впервые почти за полвека. Образцы грунта будут отправлены в капсуле на орбитальный модуль, который, в свою очередь, обеспечит посадку спускаемого аппарата в провинции КНР Внутренняя Монголия. Китай, таким образом, станет третьей страной, которая доставила лунный грунт на Землю.