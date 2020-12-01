Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на Луну
Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на поверхность Луны, сообщает китайский государственный телеканал CGTN со ссылкой на Национальное космическое управление КНР.
«Чанъэ-5» успешно прилунился на видимой стороне Луны», — цитирует телеканал сообщение ведомства. Деталей посадки он не приводит. Место посадки — вулканический пик Рюмкера в пределах Океана Бурь.
Миссия «Чанъэ-5» заключается в том, чтобы пробурить на поверхности Луны скважину глубиной до 2 м и взять для исследования около 2 кг грунта. Пробы с лунной поверхности попадут на землю впервые почти за полвека. Образцы грунта будут отправлены в капсуле на орбитальный модуль, который, в свою очередь, обеспечит посадку спускаемого аппарата в провинции КНР Внутренняя Монголия. Китай, таким образом, станет третьей страной, которая доставила лунный грунт на Землю.
В июле 2019 г. Индия запустила к Луне космический аппарат Chandrayaan 2 («Чандраян-2»). Однако в сентябре спускаемый модуль автоматической станции с луноходом на борту, который должен был сесть на Южном полюсе спутника Земли, разбился.