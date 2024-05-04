Частица Благодатного огня доставлена в Россию из Иерусалима

Частица Благодатного огня доставлена в Россию из ИерусалимаЕго получили священнослужители Краснодарского края
Частица Благодатного огня доставлена из Иерусалима в Россию, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона опубликовал видео, на котором священнослужители забирают из самолета три лампады с огнем. «Благодатный огонь прибыл на Кубань», – написал он.
4 мая в 14:53 мск в Фонде Андрея Первозванного (ФАП) сообщили, что его делегация получила Благодатный огонь в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме и направляется в Москву. 3 мая в ФАП отмечали, что представители епархий смогут принять Благодатный огонь в аэропорту Внуково. «Широкой встречи Благодатного огня не предполагается. Делегация Фонда Андрея Первозванного принесет Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения», – сообщали в фонде.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Светлого Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 г. праздник Пасхи состоится 5 мая.
Пасха, или Светлое Христово Воскресение, – главный праздник христианской Церкви, посвященный воскресению Иисуса Христа. Название праздник получил от слова «пасах», что в переводе с иврита значит «миновать». В православной традиции слово приобрело другой смысл – «прехождение от смерти к жизни».