Частица Благодатного огня доставлена в Россию из Иерусалима

4 мая в 14:53 мск в Фонде Андрея Первозванного (ФАП) сообщили, что его делегация получила Благодатный огонь в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме и направляется в Москву. 3 мая в ФАП отмечали, что представители епархий смогут принять Благодатный огонь в аэропорту Внуково. «Широкой встречи Благодатного огня не предполагается. Делегация Фонда Андрея Первозванного принесет Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения», – сообщали в фонде.