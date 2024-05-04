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Частица Благодатного огня доставлена в Россию из Иерусалима

Его получили священнослужители Краснодарского края
Ведомости

Частица Благодатного огня доставлена из Иерусалима в Россию, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона опубликовал видео, на котором священнослужители забирают из самолета три лампады с огнем. «Благодатный огонь прибыл на Кубань», – написал он.

4 мая в 14:53 мск в Фонде Андрея Первозванного (ФАП) сообщили, что его делегация получила Благодатный огонь в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме и направляется в Москву. 3 мая в ФАП отмечали, что представители епархий смогут принять Благодатный огонь в аэропорту Внуково. «Широкой встречи Благодатного огня не предполагается. Делегация Фонда Андрея Первозванного принесет Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения», – сообщали в фонде.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Светлого Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 г. праздник Пасхи состоится 5 мая.

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, – главный праздник христианской Церкви, посвященный воскресению Иисуса Христа. Название праздник получил от слова «пасах», что в переводе с иврита значит «миновать». В православной традиции слово приобрело другой смысл – «прехождение от смерти к жизни».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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