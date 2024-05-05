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На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы

Ведомости

На Красной площади в Москве завершилась генеральная репетиция парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС. 

Во время репетиции Садовое кольцо было перекрыто. По центру столицы, как пишет агентство, проехали образцы военной техники, а в колонне, помимо военных, прошли расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцы, казаки. Последними площадь покинули военные музыканты, они исполнили «Прощание славянки», пишет также «РИА Новости».

В пролете авиации участвовали пилотажная группа «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на истребителях МиГ-29, а шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо в цвета российского флага.

В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. 18 апреля Минобороны России сообщило, что военная техника, которая примет участие в параде на Красной площади, передислоцируется из Подмосковья в столицу. До 9 мая техника пройдет тщательную техническую подготовку, покраску, на нее нанесут праздничную символику Дня Победы.

25 апреля дептранс столицы предупредил, что 26 апреля, 2 и 5 мая в Москве пройдут репетиции парада Победы, а движение транспорта будет временно недоступно в ЦАО и ЮВАО. Федеральная служба охраны (ФСО) сообщила о закрытии для посетителей территории Московского Кремля 5, 6, 7, 8 и 9 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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