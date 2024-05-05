На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы

В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. 18 апреля Минобороны России сообщило, что военная техника, которая примет участие в параде на Красной площади, передислоцируется из Подмосковья в столицу. До 9 мая техника пройдет тщательную техническую подготовку, покраску, на нее нанесут праздничную символику Дня Победы.