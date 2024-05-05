На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве завершилась генеральная репетиция парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.
Во время репетиции Садовое кольцо было перекрыто. По центру столицы, как пишет агентство, проехали образцы военной техники, а в колонне, помимо военных, прошли расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцы, казаки. Последними площадь покинули военные музыканты, они исполнили «Прощание славянки», пишет также «РИА Новости».
В пролете авиации участвовали пилотажная группа «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на истребителях МиГ-29, а шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо в цвета российского флага.
В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. 18 апреля Минобороны России сообщило, что военная техника, которая примет участие в параде на Красной площади, передислоцируется из Подмосковья в столицу. До 9 мая техника пройдет тщательную техническую подготовку, покраску, на нее нанесут праздничную символику Дня Победы.
25 апреля дептранс столицы предупредил, что 26 апреля, 2 и 5 мая в Москве пройдут репетиции парада Победы, а движение транспорта будет временно недоступно в ЦАО и ЮВАО. Федеральная служба охраны (ФСО) сообщила о закрытии для посетителей территории Московского Кремля 5, 6, 7, 8 и 9 мая.