Защита замминистра обороны Иванова просит перевести его под домашний арест

Рассмотрение апелляции назначено на 8 мая. По данным газеты, Иванов решил участвовать в слушании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». Защита настаивает на переводе Иванова под домашний арест в его столичную квартиру на Поварской улице площадью 317 кв. м или в загородный дом на Рублевском шоссе. Последний ряд СМИ оценили в 1 млрд руб. Как выяснилось, дом был оформлен в ипотеку.