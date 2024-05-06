Защита замминистра обороны Иванова просит перевести его под домашний арест
Адвокаты заместителя министра обороны Тимура Иванова просят Мосгорсуд перевести его под домашний арест. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.
Рассмотрение апелляции назначено на 8 мая. По данным газеты, Иванов решил участвовать в слушании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». Защита настаивает на переводе Иванова под домашний арест в его столичную квартиру на Поварской улице площадью 317 кв. м или в загородный дом на Рублевском шоссе. Последний ряд СМИ оценили в 1 млрд руб. Как выяснилось, дом был оформлен в ипотеку.
Балуев рассказал, что в суде защита планирует сделать упор на данные о личности обвиняемого. Иванов – отец пятерых детей, имеет звания героев ДНР и ЛНР, а также множество наград РФ, напомнил адвокат. Не исключено, что защита может предложить за замминистра залог, добавил он.
Басманный районный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО до 23 июня. Замминистра обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Сам замминистра вину не признает. ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны писал, что глава ведомства Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности.
Суд арестовал еще двоих фигурантов дела. Друг замминистра Сергей Бородин обвиняется в соучастии при получении взятки Ивановым и в получении взятки в особо крупном размере. Третьему фигуранту, Александру Фомину, вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).