Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Защита замминистра обороны Иванова просит перевести его под домашний арест

Ведомости

Адвокаты заместителя министра обороны Тимура Иванова просят Мосгорсуд перевести его под домашний арест. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.

Рассмотрение апелляции назначено на 8 мая. По данным газеты, Иванов решил участвовать в слушании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». Защита настаивает на переводе Иванова под домашний арест в его столичную квартиру на Поварской улице площадью 317 кв. м или в загородный дом на Рублевском шоссе. Последний ряд СМИ оценили в 1 млрд руб. Как выяснилось, дом был оформлен в ипотеку.

Балуев рассказал, что в суде защита планирует сделать упор на данные о личности обвиняемого. Иванов – отец пятерых детей, имеет звания героев ДНР и ЛНР, а также множество наград РФ, напомнил адвокат. Не исключено, что защита может предложить за замминистра залог, добавил он. 

Басманный районный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО до 23 июня. Замминистра обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Сам замминистра вину не признает. ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны писал, что глава ведомства Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности.

Суд арестовал еще двоих фигурантов дела. Друг замминистра Сергей Бородин обвиняется в соучастии при получении взятки Ивановым и в получении взятки в особо крупном размере. Третьему фигуранту, Александру Фомину, вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных