Две иномарки замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене
Автомобили Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса, принадлежащие арестованному заместителю министру обороны РФ Тимуру Иванову, перешли год назад его бывшей жене, пишет «РИА Новости» со ссылкой на открытые данные.
Иномарки были указаны в декларации Иванова за 2019 г. По данным ГИБДД и сервиса «Авто.ру», 17 февраля 2023 г. владельцем Mercedes-Benz и Chevrolet стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова Светланы. Агентство отмечает, что автомобили перешли ей уже после оформления развода с замминистра. Стоимость Chevrolet Suburban 2017 г. выпуска составляет 4,5 млн руб., Mercedes-Benz может стоить от 6 до 8 млн руб. в зависимости от комплектации, пишет «РИА Новости». Ранее стало известно, что Иванов в 2022 г. переоформил принадлежащий ему мотоцикл MV Agusta на своего отца.
Иванов был задержан вечером 23 апреля, Басманный районный суд Москвы арестовал его до 23 июня. Замминистра предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Минобороны на следующий день после задержания замминистра сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности своего заместителя. Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест отстраненного замминистра 8 мая.