Две иномарки замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене

Иномарки были указаны в декларации Иванова за 2019 г. По данным ГИБДД и сервиса «Авто.ру», 17 февраля 2023 г. владельцем Mercedes-Benz и Chevrolet стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова Светланы. Агентство отмечает, что автомобили перешли ей уже после оформления развода с замминистра. Стоимость Chevrolet Suburban 2017 г. выпуска составляет 4,5 млн руб., Mercedes-Benz может стоить от 6 до 8 млн руб. в зависимости от комплектации, пишет «РИА Новости». Ранее стало известно, что Иванов в 2022 г. переоформил принадлежащий ему мотоцикл MV Agusta на своего отца.