Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил на отца мотоцикл
Обвиняемый в получении взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов переоформил принадлежащий ему мотоцикл MV Agusta на своего отца в 2022 г., сообщило «РИА Новости» со ссылкой на открытые данные.
Итальянский мотоцикл 2018 года выпуска может стоить, по данным агентства, от 1,1 до 1,5 млн руб. Как следует из декларации о доходах Иванова, мотоциклом он владел с 2019 г. С июня 2022 г. транспортное средство перешло человеку, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными отца замминистра, Иванова Вадима Геннадьевича. Человек с такой фамилией также значится учредителем и гендиректором компании «Кристалл Девелопмент», указывает агентство.
Иванов был задержан вечером 23 апреля, Басманный районный суд Москвы арестовал его до 23 июня. Замминистра предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Позднее суд арестовал еще двоих фигурантов дела. Друг замминистра Сергей Бородин обвиняется в соучастии при получении взятки Ивановым и в получении взятки в особо крупном размере. Третьему фигуранту, Александру Фомину, вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, Фомин оказал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера. Сам замминистра вину не признает. По данным ТАСС, защита настаивала на том, чтобы уголовное дело замминистра расследовали военные следователи, а не гражданские.
Минобороны 24 апреля сообщило о том, что глава ведомства Сергей Шойгу приказом отстранил Иванова от должности своего заместителя. Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест отстраненного замминистра 8 мая.
26 апреля «РИА Новости» со ссылкой на декларацию Иванова за 2016–2019 гг. сообщало, что семья Иванова за первые годы его работы на должности в Минобороны приобрела жилой дом площадью более 1500 кв. м и раритетный ЗиС.