Подавший сигнал тревоги самолет Москва – Оренбург сел в «Шереметьево»
Пассажирский самолет Airbus A-321 Москва – Оренбург подал сигнал тревоги в полете. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Спустя около 30 минут полета воздушное судно подало общий сигнал тревоги и в районе Арзамаса развернулось в сторону Москвы.
Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind (рейс NWS 077) благополучно совершил посадку в «Шереметьево» в 15:05 мск. Решение о возвращении в аэропорт вылета принял командир экипажа.
12 апреля летевший из Сочи самолет Airbus A320 экстренно приземлился в «Шереметьево». Причиной стал запах гари в кабине пилотов.