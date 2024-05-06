Подавший сигнал тревоги самолет Москва – Оренбург сел в «Шереметьево»

Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind (рейс NWS 077) благополучно совершил посадку в «Шереметьево» в 15:05 мск. Решение о возвращении в аэропорт вылета принял командир экипажа.