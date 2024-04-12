Летевший из Сочи самолет экстренно приземлился в «Шереметьево»

По словам собеседника, лайнер летел из Сочи в Москву. Борт благополучно приземлился в 09:19 мск. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что в кабине пилота сработал датчик задымления. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.