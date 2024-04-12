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Летевший из Сочи самолет экстренно приземлился в «Шереметьево»

Ведомости

Самолет Airbus A-320 совершил экстренную посадку в московском «Шереметьево» из-за запаха гари в кабине пилотов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

По словам собеседника, лайнер летел из Сочи в Москву. Борт благополучно приземлился в 09:19 мск. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что в кабине пилота сработал датчик задымления. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Согласно данным табло аэропорта, самолет должен был сесть в «Шереметьево» в 09:55 мск. Из Сочи он вылетел в 06:20 мск. Рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот». 

В конце марта Boeing 737, следовавший по маршруту Красноярск – Благовещенск, совершил экстренную посадку в Чите. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной стало подозрение на утечку топлива. На борту находились 172 пассажира, никто не пострадал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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