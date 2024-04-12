Летевший из Сочи самолет экстренно приземлился в «Шереметьево»
Самолет Airbus A-320 совершил экстренную посадку в московском «Шереметьево» из-за запаха гари в кабине пилотов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
По словам собеседника, лайнер летел из Сочи в Москву. Борт благополучно приземлился в 09:19 мск. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что в кабине пилота сработал датчик задымления. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Согласно данным табло аэропорта, самолет должен был сесть в «Шереметьево» в 09:55 мск. Из Сочи он вылетел в 06:20 мск. Рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот».
В конце марта Boeing 737, следовавший по маршруту Красноярск – Благовещенск, совершил экстренную посадку в Чите. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной стало подозрение на утечку топлива. На борту находились 172 пассажира, никто не пострадал.