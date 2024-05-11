Отделение ООН заявило о гибели 300 человек из-за наводнений в Афганистане

10 мая в Афганистане произошло наводнение, причиной которого стали проливные дожди. Министерство внутренних дел правящего в стране «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена) заявило о гибели 153 человек в трех провинциях, писал Reuters. Представитель министерства Абдул Матин Кани сообщил, что как минимум 138 человек получили ранения в результате наводнения в северном Баглане, Тахаре и Бадахшане. Работа транспорта и систем водоснабжения в стране была серьезно нарушена, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).