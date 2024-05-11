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Отделение ООН заявило о гибели 300 человек из-за наводнений в Афганистане

Ведомости

Число погибших в результате наводнений в Афганистане превысило 300 человек, более 1000 домов разрушены, сообщило в соцсети X отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в эмирате.

«Внезапные наводнения опустошают Афганистан, в результате чего погибли более 300 человек в Баглане и разрушено более 1000 домов. Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями», – говорится в сообщении.

10 мая в Афганистане произошло наводнение, причиной которого стали проливные дожди. Министерство внутренних дел правящего в стране «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена) заявило о гибели 153 человек в трех провинциях, писал Reuters. Представитель министерства Абдул Матин Кани сообщил, что как минимум 138 человек получили ранения в результате наводнения в северном Баглане, Тахаре и Бадахшане. Работа транспорта и систем водоснабжения в стране была серьезно нарушена, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным представительства ВОЗ в Афганистане, повреждения получили четыре медицинских центра, еще один был разрушен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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