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Число погибших в результате наводнения на юге Бразилии достигло 143

Ведомости

В результате наводнений в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) погибли 143 человека, пишет портал Uol.

Пропавшими без вести еще числятся 125 жителей. Количество пострадавших составляет 806 человек.

На фоне наводнений в штате активизировались мародеры. Местная полиция задержала как минимум 60 человек за мародерство и грабежи. Кроме того, в пунктах временного размещения были зафиксированы случаи изнасилований.

Повышение уровня воды в реках штата произошло в связи с сильным дождями, которые начались на прошлой неделе.

По состоянию на 12 мая уровень воды в реке Таквари увеличился до 20 м, в городе Лахеадо уровень воды достиг 22,1 м. СМИ со ссылкой на губернатора штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте сообщали, что от штормов и наводнений пострадал 401 из 497 муниципалитетов штата. Регион также посещал президент Бразилии Луис Инасиу да Силва.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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