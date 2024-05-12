Число погибших в результате наводнения на юге Бразилии достигло 143
В результате наводнений в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) погибли 143 человека, пишет портал Uol.
Пропавшими без вести еще числятся 125 жителей. Количество пострадавших составляет 806 человек.
На фоне наводнений в штате активизировались мародеры. Местная полиция задержала как минимум 60 человек за мародерство и грабежи. Кроме того, в пунктах временного размещения были зафиксированы случаи изнасилований.
Повышение уровня воды в реках штата произошло в связи с сильным дождями, которые начались на прошлой неделе.
По состоянию на 12 мая уровень воды в реке Таквари увеличился до 20 м, в городе Лахеадо уровень воды достиг 22,1 м. СМИ со ссылкой на губернатора штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте сообщали, что от штормов и наводнений пострадал 401 из 497 муниципалитетов штата. Регион также посещал президент Бразилии Луис Инасиу да Силва.