На серой ветке метро Москвы восстановили движение поездов
Движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (серая ветка) метро Москвы восстановлено, сообщили в столичном департаменте транспорта. Интервалы движения были увеличены из-за человека на пути.
О восстановлении движения в дептрансе сообщили в 20:24 мск. В график оно было введено уже в 20:37 мск.
Движение на южном участке линии было приостановлено с 19:56 мск. Поезда не ходили от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до «Нагорной». В обратном направлении поезда следовали с повышенными интервалами.