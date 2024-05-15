Газета
Телеграм
Подкаст
/ Медиа

В США блогеры через суд потребовали отменить закон о возможном запрете TikTok

Ведомости

Группа американских TikTok-блогеров подала иск в федеральный суд США с требованием заблокировать закон, который предполагает продажу китайской платформы или ее запрет на территории США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на копию иска.

В группу пользователей TikTok, обратившихся в суд, в частности, вошли ветеран морской пехоты, продающий продукты своего ранчо, и блогер из Теннесси, какая продает печенье и рассказывает о воспитании детей. Также к иску присоединились тренер колледжа Северной Дакоты, снимающий видео о спорте, хип-хоп исполнитель из Миссисипи и выпускник колледжа Северной Каролины, который защищает права жертв сексуального насилия.

В исковом заявлении говорится, что TikTok оказал серьезное влияние на жизнь американцев. Блогеры также отмечают, что платформа является средством для самовыражения и формирования сообществ.

Иск с требованием заблокировать закон о возможном запрете TikTok в США в начале мая подала в суд сама платформа. В заявлении говорится, что закон противоречит Первой поправке о свободе слова. Компания также отмечает, что продажа TikTok невозможна «ни коммерчески, ни технологически, ни юридически». Кроме того, против отчуждения платформы выступает правительство Китая.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Необходимость такой меры американские власти объясняют отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных