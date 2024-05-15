В США блогеры через суд потребовали отменить закон о возможном запрете TikTok
Группа американских TikTok-блогеров подала иск в федеральный суд США с требованием заблокировать закон, который предполагает продажу китайской платформы или ее запрет на территории США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на копию иска.
В группу пользователей TikTok, обратившихся в суд, в частности, вошли ветеран морской пехоты, продающий продукты своего ранчо, и блогер из Теннесси, какая продает печенье и рассказывает о воспитании детей. Также к иску присоединились тренер колледжа Северной Дакоты, снимающий видео о спорте, хип-хоп исполнитель из Миссисипи и выпускник колледжа Северной Каролины, который защищает права жертв сексуального насилия.
В исковом заявлении говорится, что TikTok оказал серьезное влияние на жизнь американцев. Блогеры также отмечают, что платформа является средством для самовыражения и формирования сообществ.
Иск с требованием заблокировать закон о возможном запрете TikTok в США в начале мая подала в суд сама платформа. В заявлении говорится, что закон противоречит Первой поправке о свободе слова. Компания также отмечает, что продажа TikTok невозможна «ни коммерчески, ни технологически, ни юридически». Кроме того, против отчуждения платформы выступает правительство Китая.
24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Необходимость такой меры американские власти объясняют отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев.