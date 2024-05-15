В США блогеры через суд потребовали отменить закон о возможном запрете TikTok

Иск с требованием заблокировать закон о возможном запрете TikTok в США в начале мая подала в суд сама платформа. В заявлении говорится, что закон противоречит Первой поправке о свободе слова. Компания также отмечает, что продажа TikTok невозможна «ни коммерчески, ни технологически, ни юридически». Кроме того, против отчуждения платформы выступает правительство Китая.