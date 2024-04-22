TikTok заявил о нарушении свободы слова из-за возможного запрета соцсети в США
Законопроект о запрете сервиса TikTok в США, принятый палатой представителей, нарушает свободу слова. Об этом говорится в заявлении компании, передает Reuters.
«К сожалению, палата представителей, прикрываясь важностью иностранного и гуманитарного содействия, в очередной раз протолкнула проект о запрете, который попирает право на свободу слова 170 млн американцев», – сказано в заявлении TikTok.
Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщает, что в случае подписания закона президентом США Джо Байденом ByteDance намерена обратиться в суд и исчерпать все юридические возможности, прежде чем рассматривать какой-либо вариант продажи активов.
20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если в течение девяти месяцев ByteDance не продаст платформу. В таком случае TikTok будет заблокирован на территории США, а приложение удалено из App Store и Google Play. Необходимость запрета TikTok в США американские власти объясняют тем, что приложение «контролируется иностранными противниками» страны, а также отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев, использующих эту соцсеть.
В марте The Wall Street Journal (WSJ) писала, что китайские власти дали понять ByteDance, что принудительная продажа TikTok нежелательна. По данным газеты, Пекин считает более предпочтительным вариантом запрет соцсети в США. Позже WSJ сообщила, что компания может начать судебное разбирательство с правительством США. В ходе процесса суд должен сопоставить цели правительства с правами TikTok и его пользователей, предусмотренными первой поправкой о свободе слова.