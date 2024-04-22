TikTok заявил о нарушении свободы слова из-за возможного запрета соцсети в США

20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если в течение девяти месяцев ByteDance не продаст платформу. В таком случае TikTok будет заблокирован на территории США, а приложение удалено из App Store и Google Play. Необходимость запрета TikTok в США американские власти объясняют тем, что приложение «контролируется иностранными противниками» страны, а также отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев, использующих эту соцсеть.