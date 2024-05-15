Мосгорсуд признал законным штраф Михаилу Зыгарю
Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда Москвы о назначении административного штрафа в 30 000 руб. журналисту Михаилу Зыгарю (включен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Зыгаря обвинили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение материалов иноагентом без маркировки).
Журналист был включен Минюстом в реестр иноагентов в октябре 2022 г. 13 декабря 2023 г. его оштрафовали на 30 000 руб. за нарушение порядка деятельности иноагента. Журналист подавал иск к Минюсту и МИД России с требованием исключить сведения о нем из перечня иностранных агентов. 13 марта Мосгорсуд отказал ему в удовлетворении жалобы.
27 февраля Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность фонда XZ foundation. Основателями организации являются Зыгарь и кинорежиссер Илья Хржановский (признан иноагентом).
9 апреля Зыгарь был объявлен в розыск. Эта информация появилась в базе МВД России. 16 апреля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Зыгаря по делу о распространении фейков о российской армии. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания Зыгаря на территории РФ или с момента его передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации в Россию.