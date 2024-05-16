Выставку «Россия» в Москве посетили 13 млн гостей
Международную выставку-форум «Россия» посетил 13-миллионный гость. Им стала жительница Сургута Татьяна Ясюкович, которая пришла на площадку с дочерью и внуками. По ее словам, она пришла сюда уже в третий раз. Генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова поблагодарила гостей за визит и сообщила, что в качестве подарка семье подарят туристическую поездку по Кировской области.
Маршрут будет включать в том числе посещение фабрики больших матрешек и Музея художников братьев Васнецовых, экскурсии в Космоцентр и вотчину воеводы Вятского. Также гости смогут посетить местную сыроварню и Музей шоколада.
«Наш регион, наш город в этом году будут отмечать свое 650-летие. Мы будем рады видеть вас на нашей сказочной земле. <…> Все расходы мы берем на себя, мы вас приглашаем и ждем», – обратился к семье Ясюкович заместитель председателя правительства Кировской области Евгений Габсаматов.
Выставка «Россия» была организована по указу президента России Владимира Путина от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ. Мероприятие включает культурную, деловую и образовательную программы. На выставке представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Ожидалось, что выставка завершится 12 апреля, однако в середине января Путин предложил продлить ее работу на летний период. В феврале генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль сообщил, что выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет работать до 8 июля.