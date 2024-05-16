Выставку «Россия» в Москве посетили 13 млн гостей

«Наш регион, наш город в этом году будут отмечать свое 650-летие. Мы будем рады видеть вас на нашей сказочной земле. <…> Все расходы мы берем на себя, мы вас приглашаем и ждем», – обратился к семье Ясюкович заместитель председателя правительства Кировской области Евгений Габсаматов.