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Выставку «Россия» в Москве посетили 13 млн гостей

Ведомости

Международную выставку-форум «Россия» посетил 13-миллионный гость. Им стала жительница Сургута Татьяна Ясюкович, которая пришла на площадку с дочерью и внуками. По ее словам, она пришла сюда уже в третий раз. Генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова поблагодарила гостей за визит и сообщила, что в качестве подарка семье подарят туристическую поездку по Кировской области.

Маршрут будет включать в том числе посещение фабрики больших матрешек и Музея художников братьев Васнецовых, экскурсии в Космоцентр и вотчину воеводы Вятского. Также гости смогут посетить местную сыроварню и Музей шоколада.

«Наш регион, наш город в этом году будут отмечать свое 650-летие. Мы будем рады видеть вас на нашей сказочной земле. <…> Все расходы мы берем на себя, мы вас приглашаем и ждем», – обратился к семье Ясюкович заместитель председателя правительства Кировской области Евгений Габсаматов.

Выставка «Россия» была организована по указу президента России Владимира Путина от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ. Мероприятие включает культурную, деловую и образовательную программы. На выставке представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Ожидалось, что выставка завершится 12 апреля, однако в середине января Путин предложил продлить ее работу на летний период. В феврале генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль сообщил, что выставка-форум «Россия» на ВДНХ будет работать до 8 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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