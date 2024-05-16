Суд в Москве отправил под домашний арест врача клиники Хайдарова
Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест врача клиники пластической хирургии ООО «Ай кью пластик» Илью Елагина по делу о смерти пациента после операций. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Елагин пробудет под домашним арестом до 14 июля с установлением на это время определенных запретов. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме Елагина, по делу проходит еще один фигурант – Тамерлан Кадзаев. Его суд также отправил под домашний арест на два месяца.
В феврале 2024 г. в клинике «Ай кью пластик», принадлежащей пластическому хирургу и бизнесмену Тимуру Хайдарову, врачи провели пациенту две операции, после которых тот впал в кому и скончался. Следствие полагает, что медики, «желая уменьшить объем своей работы и тем самым облегчить ее и извлечь прибыль», предвидели возможное ухудшение здоровья пациента, но отнеслись к нему безразлично при оказании медицинской помощи.
«Позднее в медицинскую карту пациента были внесены изменения с целью сокрытия следов некачественной и небезопасной медицинской помощи», – говорится в сообщении.
15 апреля сообщалось, что Следственный комитет (СК) Москвы приостановил деятельность по оказанию ряда услуг в клинике «Ай кью пластик» в связи с «выявленными нарушениями со стороны руководства клиники».