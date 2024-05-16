Суд в Москве отправил под домашний арест врача клиники Хайдарова

В феврале 2024 г. в клинике «Ай кью пластик», принадлежащей пластическому хирургу и бизнесмену Тимуру Хайдарову, врачи провели пациенту две операции, после которых тот впал в кому и скончался. Следствие полагает, что медики, «желая уменьшить объем своей работы и тем самым облегчить ее и извлечь прибыль», предвидели возможное ухудшение здоровья пациента, но отнеслись к нему безразлично при оказании медицинской помощи.