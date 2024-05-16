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Суд в Москве отправил под домашний арест врача клиники Хайдарова

Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест врача клиники пластической хирургии ООО «Ай кью пластик» Илью Елагина по делу о смерти пациента после операций. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Елагин пробудет под домашним арестом до 14 июля с установлением на это время определенных запретов. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме Елагина, по делу проходит еще один фигурант – Тамерлан Кадзаев. Его суд также отправил под домашний арест на два месяца.

В феврале 2024 г. в клинике «Ай кью пластик», принадлежащей пластическому хирургу и бизнесмену Тимуру Хайдарову, врачи провели пациенту две операции, после которых тот впал в кому и скончался. Следствие полагает, что медики, «желая уменьшить объем своей работы и тем самым облегчить ее и извлечь прибыль», предвидели возможное ухудшение здоровья пациента, но отнеслись к нему безразлично при оказании медицинской помощи.

«Позднее в медицинскую карту пациента были внесены изменения с целью сокрытия следов некачественной и небезопасной медицинской помощи», – говорится в сообщении.

15 апреля сообщалось, что Следственный комитет (СК) Москвы приостановил деятельность по оказанию ряда услуг в клинике «Ай кью пластик» в связи с «выявленными нарушениями со стороны руководства клиники».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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