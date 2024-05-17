Суд заочно арестовал феминистку Маршенкулову по делу об оправдании терроризма

В апреле СК заочно предъявил ей обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Ей грозит до семи лет лишения свободы. Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты Маршенкуловой в Telegram, в которых она оправдывала теракт в Санкт-Петербурге в апреле 2023 г., при котором погиб военкор-блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).