Суд заочно арестовал феминистку Маршенкулову по делу об оправдании терроризма
Перовский суд Москвы заочно арестовал автора феминистского Telegram-канала «Женская власть» Залину Маршенкулову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что арест сроком на два месяца начнется с момента ее фактического задержания или с момента ее передачи российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации.
Маршенкулова объявлена в розыск.
В апреле СК заочно предъявил ей обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Ей грозит до семи лет лишения свободы. Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты Маршенкуловой в Telegram, в которых она оправдывала теракт в Санкт-Петербурге в апреле 2023 г., при котором погиб военкор-блогер Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).