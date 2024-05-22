МВД объявило в розыск художника из Екатеринбурга Станислава Шминке

О блокировке сайта портала «Уралнаш» стало известно в декабре 2023 г. Депутат Госдумы Андрей Альшевских в 2022 г. обвинил издание в дискредитации военных и попросил прокуратуру Свердловской области проверить его, писали СМИ. Сам Шминке с семьей уехал в США.