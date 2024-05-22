МВД объявило в розыск художника из Екатеринбурга Станислава Шминке
МВД России объявило в розыск художника и создателя сайта о Екатеринбурге «Уралнаш» Станислава Шминке, следует из базы розыска ведомства.
«Шминке Станислав Алексеевич. Разыскивается по статье УК», – сообщили в МВД.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ноябре прошлого года в отношении Шминке было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).
В мае МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. 6 мая в розыск были объявлены экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець. Против них заведены уголовные дела, статьи не приводятся.