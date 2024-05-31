Счетная палата выявила нарушения в Минприроды на 74 млрд рублей
Счетная палата РФ проверила, как в 2023 г. исполняли бюджет Минприроды, Роснедра и Росрыболовство, большую часть нарушений – 74,4 млрд руб. – выявили в Минприроды, сообщается на сайте Счетной палаты.
Общий объем нарушений и недостатков составил порядка 80 млрд руб., основной их объем приходится на Минприроды России, следует из отчета СП. Орган выявил нарушения на 74,4 млрд руб. Большая часть из них – на 74 млрд руб. – была связана с ведением бухгалтерского учета, нарушения устранили в ходе проверки. В подведомственном Минприроды ФКУ «Дирекция по обеспечению деятельности Минприроды России» зафиксировали нарушения на 61,8 млн руб.
В Роснедрах общий объем финансовых нарушений составил 2,5 млрд руб., в Росрыболовстве – 2,7 млрд руб.
Все ведомства выполнили расходы на высоком уровне, а Минприроды и Росрыболовство перевыполнили план по доходам, говорится в отчете. Доходы у министерства составили порядка 570 млн руб., что в 1,7 раза выше прогноза. Превышение в том числе обусловлено «труднопрогнозируемым характером» поступлений по штрафам, отметили в Счетной палате. В Росрыболовстве доходы составили 8 млрд руб., что в 3,4 раза выше прогноза.