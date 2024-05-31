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Счетная палата выявила нарушения в Минприроды на 74 млрд рублей

Ведомости

Счетная палата РФ проверила, как в 2023 г. исполняли бюджет Минприроды, Роснедра и Росрыболовство, большую часть нарушений – 74,4 млрд руб. – выявили в Минприроды, сообщается на сайте Счетной палаты.

Общий объем нарушений и недостатков составил порядка 80 млрд руб., основной их объем приходится на Минприроды России, следует из отчета СП. Орган выявил нарушения на 74,4 млрд руб. Большая часть из них – на 74 млрд руб. – была связана с ведением бухгалтерского учета, нарушения устранили в ходе проверки. В подведомственном Минприроды ФКУ «Дирекция по обеспечению деятельности Минприроды России» зафиксировали нарушения на 61,8 млн руб.

В Роснедрах общий объем финансовых нарушений составил 2,5 млрд руб., в Росрыболовстве – 2,7 млрд руб.

Все ведомства выполнили расходы на высоком уровне, а Минприроды и Росрыболовство перевыполнили план по доходам, говорится в отчете. Доходы у министерства составили порядка 570 млн руб., что в 1,7 раза выше прогноза. Превышение в том числе обусловлено «труднопрогнозируемым характером» поступлений по штрафам, отметили в Счетной палате. В Росрыболовстве доходы составили 8 млрд руб., что в 3,4 раза выше прогноза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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