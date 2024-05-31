Счетная палата выявила нарушения в Минприроды на 74 млрд рублей

Все ведомства выполнили расходы на высоком уровне, а Минприроды и Росрыболовство перевыполнили план по доходам, говорится в отчете. Доходы у министерства составили порядка 570 млн руб., что в 1,7 раза выше прогноза. Превышение в том числе обусловлено «труднопрогнозируемым характером» поступлений по штрафам, отметили в Счетной палате. В Росрыболовстве доходы составили 8 млрд руб., что в 3,4 раза выше прогноза.