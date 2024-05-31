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Путин поручил развивать меры поддержки работников культуры в регионах

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил распространить в регионах меры поддержки работников культуры, сообщил Кремль.

В поручении указывается, что правительство России должно обобщить региональный опыт реализации мер социальной поддержки работников культуры, включая педагогов. Отмечается, что необходимо рассмотреть обеспечение жилыми помещениями, а также предоставление льгот и компенсаций работникам культуры.

Поручение направлено на стимулирование трудовой деятельности в культурных организациях. Первый доклад от правительства и субъектов России должен быть составлен до 1 октября 2024 г., далее планируется осуществлять его ежегодно.

29 февраля Путин анонсировал программу «Земский работник культуры», которая будет запущена в 2025 г. В рамках программы специалист, который переедет в село или малый город для работы, сможет получить единовременную выплату размером 1 млн руб. На Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – 2 млн руб.

Тогда же Путин попросил правительство России разработать особые условия семейной ипотеки для малых городов и регионов, где новые многоквартирные дома либо вообще отсутствуют, либо строятся в малом объеме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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