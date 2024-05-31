Путин поручил развивать меры поддержки работников культуры в регионах

29 февраля Путин анонсировал программу «Земский работник культуры», которая будет запущена в 2025 г. В рамках программы специалист, который переедет в село или малый город для работы, сможет получить единовременную выплату размером 1 млн руб. На Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – 2 млн руб.