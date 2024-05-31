Путин поручил развивать меры поддержки работников культуры в регионах
Президент России Владимир Путин поручил распространить в регионах меры поддержки работников культуры, сообщил Кремль.
В поручении указывается, что правительство России должно обобщить региональный опыт реализации мер социальной поддержки работников культуры, включая педагогов. Отмечается, что необходимо рассмотреть обеспечение жилыми помещениями, а также предоставление льгот и компенсаций работникам культуры.
Поручение направлено на стимулирование трудовой деятельности в культурных организациях. Первый доклад от правительства и субъектов России должен быть составлен до 1 октября 2024 г., далее планируется осуществлять его ежегодно.
29 февраля Путин анонсировал программу «Земский работник культуры», которая будет запущена в 2025 г. В рамках программы специалист, который переедет в село или малый город для работы, сможет получить единовременную выплату размером 1 млн руб. На Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – 2 млн руб.
Тогда же Путин попросил правительство России разработать особые условия семейной ипотеки для малых городов и регионов, где новые многоквартирные дома либо вообще отсутствуют, либо строятся в малом объеме.