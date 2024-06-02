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Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова. Сообщение опубликовано в Telegram-канале МИД РФ.

Лавров отметил «лучшие человеческие качества» Чилингарова – «его мужество, патриотизм и преданность делу всей жизни». Лавров подчеркнул, что Чилингаров снискал непререкаемый авторитет среди исследователей высоких широт и был удостоен государственных наград за свои заслуги.

«Талантливый ученый, маститый полярник, Артур Николаевич внес неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике», – говорится в сообщении.

По словам Лаврова, Чилингаров участвовал в реализации внешнеполитических интересов России с 1980-х. В 2012 г. он был назначен специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Министр подчеркнул, что дипломаты потеряли «доброго товарища, наставника и друга».

О смерти Чилингарова стало известно вечером 1 июня. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил, Чилингаров ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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