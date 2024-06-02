Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова

По словам Лаврова, Чилингаров участвовал в реализации внешнеполитических интересов России с 1980-х. В 2012 г. он был назначен специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Министр подчеркнул, что дипломаты потеряли «доброго товарища, наставника и друга».