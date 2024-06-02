Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова. Сообщение опубликовано в Telegram-канале МИД РФ.
Лавров отметил «лучшие человеческие качества» Чилингарова – «его мужество, патриотизм и преданность делу всей жизни». Лавров подчеркнул, что Чилингаров снискал непререкаемый авторитет среди исследователей высоких широт и был удостоен государственных наград за свои заслуги.
«Талантливый ученый, маститый полярник, Артур Николаевич внес неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике», – говорится в сообщении.
По словам Лаврова, Чилингаров участвовал в реализации внешнеполитических интересов России с 1980-х. В 2012 г. он был назначен специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Министр подчеркнул, что дипломаты потеряли «доброго товарища, наставника и друга».
О смерти Чилингарова стало известно вечером 1 июня. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил, Чилингаров ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни.