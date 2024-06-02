Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

В 1966 г. Алабина окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и в том же году вошла в состав вахтанговской труппы. Артистка сыграла почти во всех спектаклях, поставленных Петром Фоменко («Государь ты наш, батюшка…», «Чудо святого Антония», «Без вины виноватые» и «Пиковая дама»). Алабина исполняла роли в спектаклях самых различных жанров. В канун своего 60-летия артистка стала одной из самых обаятельных исполнительниц в хореографическом спектакле Анжелики Холиной «Берег женщин» и в «Анне Карениной».