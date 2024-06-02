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Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

Ведомости

В возрасте 84 лет умерла заслуженная артистка России Инна Алабина, сообщает пресс-служба Театра имени Евгения Вахтангова.

«Сегодня ночью на 85-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Ильинична Алабина», – говорится в сообщении.

В театре отметили профессионализм артистки и ее доброту. Служению Театру имени Вахтангова Алабина посвятила 58 лет. Коллеги артистки выразили соболезнования ее близким и поклонникам. О дате и месте прощания с Алабиной пресс-служба театра сообщит дополнительно.

В 1966 г. Алабина окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и в том же году вошла в состав вахтанговской труппы. Артистка сыграла почти во всех спектаклях, поставленных Петром Фоменко («Государь ты наш, батюшка…», «Чудо святого Антония», «Без вины виноватые» и «Пиковая дама»). Алабина исполняла роли в спектаклях самых различных жанров. В канун своего 60-летия артистка стала одной из самых обаятельных исполнительниц в хореографическом спектакле Анжелики Холиной «Берег женщин» и в «Анне Карениной».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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