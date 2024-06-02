Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина
В возрасте 84 лет умерла заслуженная артистка России Инна Алабина, сообщает пресс-служба Театра имени Евгения Вахтангова.
«Сегодня ночью на 85-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Ильинична Алабина», – говорится в сообщении.
В театре отметили профессионализм артистки и ее доброту. Служению Театру имени Вахтангова Алабина посвятила 58 лет. Коллеги артистки выразили соболезнования ее близким и поклонникам. О дате и месте прощания с Алабиной пресс-служба театра сообщит дополнительно.
В 1966 г. Алабина окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и в том же году вошла в состав вахтанговской труппы. Артистка сыграла почти во всех спектаклях, поставленных Петром Фоменко («Государь ты наш, батюшка…», «Чудо святого Антония», «Без вины виноватые» и «Пиковая дама»). Алабина исполняла роли в спектаклях самых различных жанров. В канун своего 60-летия артистка стала одной из самых обаятельных исполнительниц в хореографическом спектакле Анжелики Холиной «Берег женщин» и в «Анне Карениной».