Южная Осетия из-за аварии осталась без электроснабжения
Южная Осетия в связи с аварией на линии электропередач в Дзауском районе осталась без электричества. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
На предполагаемое место аварии выехали специалисты ГУП «Энергоресурс», говорится в сообщении ведомства.
В апреле Южная Осетия также осталась без света: тогда в районе села Уанел в Дзауском районе сошел сель, были повреждены опоры линии электропередачи.
Электроэнергию в республику поставляет единый оператор экспорта-импорта электроэнергии в России «Интер РАО».