Медиамагнат Мердок женился на биологе Жуковой
Американский миллиардер и медиамагнат Руперт Мердок женился на молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича Елене Жуковой, сообщает таблоид The Sun.
Свадьба прошла на винограднике Мердока в Калифорнии. Это пятый брак бизнесмена.
Жукова была молекулярным биологом и изучала диабет, сообщает The Wall Street Journal. Она переехала в США из Москвы после распада СССР с мужем – бизнесменом из нефтяной отрасли Александром Жуковым. Их дочь Дарья Жукова состояла в браке с Абрамовичем до 2017 г.