Медиамагнат Мердок женился на биологе Жуковой

Жукова была молекулярным биологом и изучала диабет, сообщает The Wall Street Journal. Она переехала в США из Москвы после распада СССР с мужем – бизнесменом из нефтяной отрасли Александром Жуковым. Их дочь Дарья Жукова состояла в браке с Абрамовичем до 2017 г.