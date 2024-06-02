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«Зенит» победил «Балтику» и выиграл суперфинал Кубка России

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Петербургский «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» в суперфинале Кубка России в «Лужниках» со счетом 2:1. Трансляция была показана на телеканале «Матч ТВ».

«Зенит» – действующий обладатель золотых медалей Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевал чемпионский титул в шестой раз подряд и оформил «золотой дубль».

25 мая «Зенит» выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Очередной титул стал возможен благодаря победе над «Ростовом». Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 2:1.

При этом команда из Петербурга установила антирекорд РПЛ по количеству заработанных очков по итогам сезона (57).

Все шесть побед «Зенита» в РПЛ были достигнуты под руководством российского тренера Сергея Семака, он возглавил команду перед началом сезона 2018/19. Во время праздничной церемонии было объявлено о подписании нового контракта с Семаком, соглашение рассчитано до 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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