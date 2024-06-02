«Зенит» победил «Балтику» и выиграл суперфинал Кубка России
«Зенит» – действующий обладатель золотых медалей Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевал чемпионский титул в шестой раз подряд и оформил «золотой дубль».
При этом команда из Петербурга установила антирекорд РПЛ по количеству заработанных очков по итогам сезона (57).
Все шесть побед «Зенита» в РПЛ были достигнуты под руководством российского тренера Сергея Семака, он возглавил команду перед началом сезона 2018/19. Во время праздничной церемонии было объявлено о подписании нового контракта с Семаком, соглашение рассчитано до 2030 г.