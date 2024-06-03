В Забайкалье и Бурятии ввели режим ЧС федерального уровня из-за пожаров

Цыденов отметил, что причиной пожаров являются не только сухие грозы, но и поджоги, из-за которых сгорело более 30 000 га в Бурятии. Поджигателей еще не нашли, но место поджога выявлено, уточнил он. Еще один сильный пожар произошел из-за действий рабочих компании, которая строит линию электропередачи. Этим происшествием занимается прокуратура.