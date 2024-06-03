В Забайкалье и Бурятии ввели режим ЧС федерального уровня из-за пожаров
В Забайкальском крае и Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в Telegram-канале Рослесхоза.
«Правкомиссией по предложению ведомства из-за ситуации в Забайкалье и Бурятии введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных лесопожарных сил», – сказано в сообщении.
Кроме того, введение режима ЧС упростит компенсацию затрат на тушение огня, добавили в ведомстве. Руководитель Рослесхоза Иван Советников назвал ситуацию в Забайкалье и Бурятии сложной, но контролируемой. Ведомство уже направило в регионы 400 парашютистов-пожарных Авиалесоохраны и региональных авиаотделений.
По состоянию на 06:00 мск 3 июня в Забайкалье и Бурятии потушено три пожара на площади 2500 га. Сейчас продолжается ликвидация еще 38 возгораний на 96 700 га. Всего в тушении задействованы 1300 человек и 164 единицы техники. Продолжается усиление лесопожарных группировок, подчеркнули в Рослесхозе.
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил в своем Telegram-канале о тяжелой обстановке в регионе из-за лесных пожаров. По его информации, с начала года в республике произошло уже более 160 возгораний, их площадь составила 52 000 га. Глава республики подчеркнул, что «угроз населенных пунктов нет», остается задача потушить огонь.
Цыденов отметил, что причиной пожаров являются не только сухие грозы, но и поджоги, из-за которых сгорело более 30 000 га в Бурятии. Поджигателей еще не нашли, но место поджога выявлено, уточнил он. Еще один сильный пожар произошел из-за действий рабочих компании, которая строит линию электропередачи. Этим происшествием занимается прокуратура.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что за месяц в регионе зарегистрирован 291 пожар площадью почти 198 000 га. По состоянию на 3 июня в крае не потушены 28 возгораний на 57 000 га, работы по ликвидации огня идут круглосуточно, подчеркнул он.