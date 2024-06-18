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Актер Базанов отверг обвинение в убийстве

Ведомости

Актер Сергей Базанов, арестованный по делу об убийстве, признал вину в разбое, но отверг обвинение в убийстве организованной группой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что Базанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Собеседник рассказал, что теперь следствие вменяет всем фигурантам уголовного дела не только убийство, но и разбой. Всего по делу арестованы четыре человека, добавил источник.

В правоохранительных органах отметили, что показания на Базанова дал один из фигурантов дела, назвав его организатором нападения и убийства.

В декабре 2023 г. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал актера по обвинению в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершенном в 2011 г. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

По информации источника «Агентства городских новостей Москва», Базанов – фигурант дела об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева. В 2011 г. на бизнесмена напали четверо неизвестных и попытались выхватить у него сумку с $900 000. Дзабиев оказал сопротивление, но нападавшие ранили его в голову из пистолета, похитили деньги и скрылись. Пострадавшего госпитализировали, позднее он скончался.

В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Базанов исполнил роль Демида – одного из членов группировки «Универсам». Это его единственная актерская работа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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