Актер Базанов отверг обвинение в убийстве
Актер Сергей Базанов, арестованный по делу об убийстве, признал вину в разбое, но отверг обвинение в убийстве организованной группой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что Базанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Собеседник рассказал, что теперь следствие вменяет всем фигурантам уголовного дела не только убийство, но и разбой. Всего по делу арестованы четыре человека, добавил источник.
В правоохранительных органах отметили, что показания на Базанова дал один из фигурантов дела, назвав его организатором нападения и убийства.
В декабре 2023 г. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал актера по обвинению в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершенном в 2011 г. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.
По информации источника «Агентства городских новостей Москва», Базанов – фигурант дела об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева. В 2011 г. на бизнесмена напали четверо неизвестных и попытались выхватить у него сумку с $900 000. Дзабиев оказал сопротивление, но нападавшие ранили его в голову из пистолета, похитили деньги и скрылись. Пострадавшего госпитализировали, позднее он скончался.
В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Базанов исполнил роль Демида – одного из членов группировки «Универсам». Это его единственная актерская работа.