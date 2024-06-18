Актер Базанов отверг обвинение в убийстве

По информации источника «Агентства городских новостей Москва», Базанов – фигурант дела об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева. В 2011 г. на бизнесмена напали четверо неизвестных и попытались выхватить у него сумку с $900 000. Дзабиев оказал сопротивление, но нападавшие ранили его в голову из пистолета, похитили деньги и скрылись. Пострадавшего госпитализировали, позднее он скончался.