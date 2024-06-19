Путин: цифровые новации помогут в борьбе с нелегальной миграцией и терроризмом
Внедрение новых цифровых технологий поможет в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом, транснациональной преступностью и нелегальной миграцией. Об этом президент России Владимир Путин заявил в обращении к участникам шестой встречи руководителей прокурорских служб государств БРИКС.
Путин назвал крайне актуальной главную тему встречи – «Цифровые технологии на страже закона».
«Широкое внедрение технических новаций способствует повышению качества прокурорской работы, а значит – более эффективной защите интересов государства и общества, прав и свобод граждан», – подчеркнул президент.
Путин также выразил уверенность, что результаты диалога «послужат наращиванию правозащитного потенциала» прокурорских служб стран-участников и углублению международного сотрудничества.
Шестая встреча руководителей прокурорских служб стран БРИКС проходит в Санкт-Петербурге 18 и 19 июня. В рамках встречи обсуждается опыт прокурорских служб по внедрению современных цифровых решений в правоприменительную деятельность. Темой для диалога также стала роль новых технологий (включая искусственный интеллект) в обеспечении верховенства права и противодействии преступности.