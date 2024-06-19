Путин: цифровые новации помогут в борьбе с нелегальной миграцией и терроризмом

Внедрение новых цифровых технологий поможет в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом, транснациональной преступностью и нелегальной миграцией. Об этом президент России Владимир Путин заявил в обращении к участникам шестой встречи руководителей прокурорских служб государств БРИКС.