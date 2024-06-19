Суд в Москве арестовал погасившего свечи в храме мигранта
Погасившего свечи в московском Храме святого Федора Ушакова мигранта Аскара Бутаева арестовали по статье об оскорблении чувств верующих, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Решение вынес Зюзинский суд Москвы. Бутаева арестовали до 18 августа. Его обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 148 УК РФ (незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений с применением насилия или с угрозой его применения). Максимальное наказание по этой части – до одного года лишения свободы.
По версии следствия, Бутаев, находясь в Храме святого праведного воина Федора Ушакова, «пренебрежительно относился к православной вере, преследуя цель оскорбления религиозных чувств православных верующих, потушил религиозные свечи, установленные в подсвечниках православными верующими в ходе совершения религиозного обряда».
19 июня в СМИ распространилось видео, на котором мужчина задувал свечи в Храме святого праведного воина Федора Ушакова. При этом в руке он держал предмет, похожий на свернутый коврик для молитв. Кроме того, как писали СМИ, Бутаев оттолкнул от себя одну из прихожанок.