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Суд в Москве арестовал погасившего свечи в храме мигранта

Ведомости

Погасившего свечи в московском Храме святого Федора Ушакова мигранта Аскара Бутаева арестовали по статье об оскорблении чувств верующих, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Решение вынес Зюзинский суд Москвы. Бутаева арестовали до 18 августа. Его обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 148 УК РФ (незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений с применением насилия или с угрозой его применения). Максимальное наказание по этой части – до одного года лишения свободы.

По версии следствия, Бутаев, находясь в Храме святого праведного воина Федора Ушакова, «пренебрежительно относился к православной вере, преследуя цель оскорбления религиозных чувств православных верующих, потушил религиозные свечи, установленные в подсвечниках православными верующими в ходе совершения религиозного обряда».

19 июня в СМИ распространилось видео, на котором мужчина задувал свечи в Храме святого праведного воина Федора Ушакова. При этом в руке он держал предмет, похожий на свернутый коврик для молитв. Кроме того, как писали СМИ, Бутаев оттолкнул от себя одну из прихожанок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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