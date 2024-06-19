Суд в Москве арестовал погасившего свечи в храме мигранта

19 июня в СМИ распространилось видео, на котором мужчина задувал свечи в Храме святого праведного воина Федора Ушакова. При этом в руке он держал предмет, похожий на свернутый коврик для молитв. Кроме того, как писали СМИ, Бутаев оттолкнул от себя одну из прихожанок.