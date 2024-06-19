В МГМСУ задержаны преподаватели и студенты по делу о взяточничестве
В Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А. И. Евдокимова (МГМСУ) правоохранители провели следственные действия из-за возможной покупки экзаменов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время с учащимися и педагогами МГМСУ работают сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, это связано с обогащением на сдаче экзаменов», – сказал он.
В пресс-службе МГМСУ подтвердили, что в вузе проходят оперативные мероприятия. Из-за покупки экзаменов возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Позже ТАСС сообщил, что в рамках уголовного дела задержали доцента МГМСУ. «С ним продолжаются следственные действия. Показания на него дали студенты», – сказал источник в правоохранительных органах.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МГМСУ, в университете оказывают содействие следствию. Собеседник агентства отметил, что следственные мероприятия не отразятся на работе вуза, учебный процесс продолжится.
Сообщение о том, что несколько десятков человек задержаны в МГМСУ, появилось в Telegram-канале Baza вечером 19 июня. В управление МВД были доставлены около 30 человек. Очевидцы сообщали, что в операции по задержанию участвовали вооруженные силовики.