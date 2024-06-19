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В МГМСУ задержаны преподаватели и студенты по делу о взяточничестве

Ведомости

В Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А. И. Евдокимова (МГМСУ) правоохранители провели следственные действия из-за возможной покупки экзаменов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время с учащимися и педагогами МГМСУ работают сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, это связано с обогащением на сдаче экзаменов», – сказал он.

В пресс-службе МГМСУ подтвердили, что в вузе проходят оперативные мероприятия. Из-за покупки экзаменов возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Позже ТАСС сообщил, что в рамках уголовного дела задержали доцента МГМСУ. «С ним продолжаются следственные действия. Показания на него дали студенты», – сказал источник в правоохранительных органах.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МГМСУ, в университете оказывают содействие следствию. Собеседник агентства отметил, что следственные мероприятия не отразятся на работе вуза, учебный процесс продолжится.

Сообщение о том, что несколько десятков человек задержаны в МГМСУ, появилось в Telegram-канале Baza вечером 19 июня. В управление МВД были доставлены около 30 человек. Очевидцы сообщали, что в операции по задержанию участвовали вооруженные силовики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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