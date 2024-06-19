В МГМСУ задержаны преподаватели и студенты по делу о взяточничестве

Сообщение о том, что несколько десятков человек задержаны в МГМСУ, появилось в Telegram-канале Baza вечером 19 июня. В управление МВД были доставлены около 30 человек. Очевидцы сообщали, что в операции по задержанию участвовали вооруженные силовики.