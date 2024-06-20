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Модельер Егор Зайцев умер в возрасте 64 лет

Ведомости

Модельер, член Российской академии художеств (РАХ) Егор Зайцев умер в возрасте 64 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу академии.

«После продолжительной болезни скончался член-корреспондент отделения дизайна Российской академии художеств Егор Вячеславович Зайцев», – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что модельер боролся с онкологией. Об этом в разговоре с агентством сообщил друг Зайцева Вадим Хусаинов.

Художник-модельер Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева, родился 8 февраля 1960 г. С 1983 г. он работал в Доме моды Вячеслава Зайцева, а с 2019 г. занимал там пост генерального директора. В 2012 г. был избран членом-корреспондентом Российской академии художеств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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