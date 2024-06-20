Модельер Егор Зайцев умер в возрасте 64 лет
Модельер, член Российской академии художеств (РАХ) Егор Зайцев умер в возрасте 64 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу академии.
«После продолжительной болезни скончался член-корреспондент отделения дизайна Российской академии художеств Егор Вячеславович Зайцев», – сказали в пресс-службе.
Отмечается, что модельер боролся с онкологией. Об этом в разговоре с агентством сообщил друг Зайцева Вадим Хусаинов.
Художник-модельер Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева, родился 8 февраля 1960 г. С 1983 г. он работал в Доме моды Вячеслава Зайцева, а с 2019 г. занимал там пост генерального директора. В 2012 г. был избран членом-корреспондентом Российской академии художеств.