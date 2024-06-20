Модельер Егор Зайцев умер в возрасте 64 лет

Художник-модельер Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева, родился 8 февраля 1960 г. С 1983 г. он работал в Доме моды Вячеслава Зайцева, а с 2019 г. занимал там пост генерального директора. В 2012 г. был избран членом-корреспондентом Российской академии художеств.