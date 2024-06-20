Эквадор остался без света из-за отключения электричества по всей стране
В Эквадоре по всей стране отключили электроэнергию, более 18 млн жителей остались без света. Об этом пишет CTV News, которое обратило внимание на заявление министра энергетики и горнорудной промышленности страны Роберто Луке.
«Произошла авария на линии электропередачи, которая привела к отключению, поэтому в национальном масштабе нет электричества», – сообщил он.
Издание Times Now обратило внимание на сообщения местных жителей в соцсетях, которые возмущены отключением электроэнергии. «В новом Эквадоре нет ни электричества, ни безопасности, ни занятости», – приводит портал публикацию одного из эквадорцев.
Портал US News отмечает, что в апреле президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики. Тогда власти сообщили о запланированных отключениях электроэнергии. Издание подчеркивает, что страна боролась с засухой, которая повлияла на выработку гидроэлектроэнергии.