В РФ число выпускников со 100 баллами по математике впервые превысило 1000
В 2024 г. выпускники, сдавшие профильную математику на 100 баллов, есть почти во всех регионах России. Впервые их более 1000 человек – 1165. Об этом сообщалось в презентации на пресс-конференции «Предварительные результаты ЕГЭ-2024».
На 25 000 человек выросло количество выпускников, сдавших профильную математику на 60 и более баллов. Число не преодолевших минимальную границу в 27 баллов снизилось до 6,5% (в 2023 и 2022 гг. – 9%).
На 30% выросло число участников ЕГЭ, сдавших экзамен по физике на 60 и более баллов и продемонстрировавших, что могут успешно выполнять задания повышенного и высокого уровня сложности. По физике также зафиксировано рекордное число стобалльников – 769 человек из 72 субъектов РФ.
29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать возможность выпускникам на выбор пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал два дня для пересдачи одного из предметов в этом году – 4 и 5 июля.