В РФ число выпускников со 100 баллами по математике впервые превысило 1000

29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать возможность выпускникам на выбор пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузах, чтобы школьники успели подать документы с учетом пересдачи. В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал два дня для пересдачи одного из предметов в этом году – 4 и 5 июля.