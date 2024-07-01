Третья ракетка мира Арина Соболенко не выступит на Уимблдоне из-за травмы плеча
Третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко решила отказаться от участия в Уимблдоне. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Сердце разрывается от того, что я не смогу принять участие в Уимблдоне в этом году. Я сделала все возможное, чтобы подготовиться, но, к сожалению, мое плечо не поддается», – написала теннисистка.
Соболенко рассказала, что выложилась на полную на тренировке, но ее команда объяснила, что игра лишь усугубит ситуацию. Теннисистка пообещала вернуться в следующем году сильнее, чем когда-либо.
Женская теннисная ассоциация (WTA) сообщила, что Соболенко заменит теннисистка Эрика Андреева. 29 июня белоруска рассказала, что подготовлена к турниру не на 100% и ей не удается выполнять подачу без боли.
«Это первый случай в ее карьере, когда она пропустила турнир Большого шлема из-за травмы», – уточнили в ассоциации.
В июне Соболенко сообщила, что пропустит Олимпиаду, поскольку у нее слишком загруженный график и необходимо позаботиться о своем здоровье.
Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 27 июля по 4 августа. 15 июня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что в Париже не сыграют Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова.