Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Третья ракетка мира Арина Соболенко не выступит на Уимблдоне из-за травмы плеча

Ведомости

Третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко решила отказаться от участия в Уимблдоне. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сердце разрывается от того, что я не смогу принять участие в Уимблдоне в этом году. Я сделала все возможное, чтобы подготовиться, но, к сожалению, мое плечо не поддается», – написала теннисистка.

Соболенко рассказала, что выложилась на полную на тренировке, но ее команда объяснила, что игра лишь усугубит ситуацию. Теннисистка пообещала вернуться в следующем году сильнее, чем когда-либо.

Женская теннисная ассоциация (WTA) сообщила, что Соболенко заменит теннисистка Эрика Андреева. 29 июня белоруска рассказала, что подготовлена к турниру не на 100% и ей не удается выполнять подачу без боли.

«Это первый случай в ее карьере, когда она пропустила турнир Большого шлема из-за травмы», – уточнили в ассоциации.

В июне Соболенко сообщила, что пропустит Олимпиаду, поскольку у нее слишком загруженный график и необходимо позаботиться о своем здоровье.

Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 27 июля по 4 августа. 15 июня президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что в Париже не сыграют Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных