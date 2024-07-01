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Суд сократил срок заключения бывшему топ-менеджеру «Ростеха» Лалетиной

Ведомости

Мосгорсуд сократил срок заключения бывшему топ-менеджеру «Ростеха» Алле Лалетиной с восьми до шести с половиной лет, сообщает «РИА Новости» из зала суда.

«Переквалифицировать действия Лалетиной с ч. 6 ст. 290 УК РФ на ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев со штрафом 900 000 руб.», – сказал судья. Дело Лалетиной переквалифицировали со взятки на мошенничество.

В ноябре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Лалетину к восьми годам в колонии общего режима. Тогда ее признали виновной в получении взятки в особо крупном размере. Суд также назначил ей штраф в размере более 133 млн руб.

По версии следствия, с 2018 по 2019 г. Лалетина, пользуясь служебным положением, потребовала от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (АО «НЗИВ») Рустама Исмайлова взятку за общее покровительство, сохранение за ним должности руководителя предприятия и выделение крупных сумм в адрес завода. Лалетина занимала пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» в 2015-2019 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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