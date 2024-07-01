Суд сократил срок заключения бывшему топ-менеджеру «Ростеха» Лалетиной
Мосгорсуд сократил срок заключения бывшему топ-менеджеру «Ростеха» Алле Лалетиной с восьми до шести с половиной лет, сообщает «РИА Новости» из зала суда.
«Переквалифицировать действия Лалетиной с ч. 6 ст. 290 УК РФ на ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев со штрафом 900 000 руб.», – сказал судья. Дело Лалетиной переквалифицировали со взятки на мошенничество.
В ноябре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Лалетину к восьми годам в колонии общего режима. Тогда ее признали виновной в получении взятки в особо крупном размере. Суд также назначил ей штраф в размере более 133 млн руб.
По версии следствия, с 2018 по 2019 г. Лалетина, пользуясь служебным положением, потребовала от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (АО «НЗИВ») Рустама Исмайлова взятку за общее покровительство, сохранение за ним должности руководителя предприятия и выделение крупных сумм в адрес завода. Лалетина занимала пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» в 2015-2019 гг.