Бастрыкин попросил возбудить дело против председателя Солнцевского суда Москвы

1 июля также сообщалось, что 8 июля ВККС рассмотрит вопрос о заключении под стражу бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. В мае в отношении экс-судьи было возбуждено уголовное дело о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ).