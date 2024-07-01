Бастрыкин попросил возбудить дело против председателя Солнцевского суда Москвы
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты. Об этом сообщается на сайте ВККС.
ВККС рассмотрит представление Бастрыкина на заседании 10 июля. Уголовное дело может быть возбуждено о мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), покушении на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ).
1 июля также сообщалось, что 8 июля ВККС рассмотрит вопрос о заключении под стражу бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. В мае в отношении экс-судьи было возбуждено уголовное дело о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ).
В конце мая ВККС России дала согласие на возбуждение уголовного дела о коррупции против председателя суда Ленинского района Ростова-на-Дону Алексея Куделина.