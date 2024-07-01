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Бастрыкин попросил возбудить дело против председателя Солнцевского суда Москвы

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты. Об этом сообщается на сайте ВККС.

ВККС рассмотрит представление Бастрыкина на заседании 10 июля. Уголовное дело может быть возбуждено о мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), покушении на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ).

1 июля также сообщалось, что 8 июля ВККС рассмотрит вопрос о заключении под стражу бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. В мае в отношении экс-судьи было возбуждено уголовное дело о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

В конце мая ВККС России дала согласие на возбуждение уголовного дела о коррупции против председателя суда Ленинского района Ростова-на-Дону Алексея Куделина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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