МВД России объявило в розыск организатора формирования «Погоня» Прокопьева

Отряд «Погоня» начал воевать на стороне ВСУ в марте 2022 г. В ноябре этого же года МВД Белоруссии возбудило уголовное дело против организаторов формирования. По данным ведомства, они занимались вербовкой и обучением боевиков. Для этого они привлекали инструкторов на территории Чехии, Польши и Украины. Одними из организаторов являются Прокопьев и Сахащик, сам отряд существовал до 2023 г.