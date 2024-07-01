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МВД России объявило в розыск организатора формирования «Погоня» Прокопьева

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск одного из организаторов белорусского отряда «Погоня» Вадима Прокопьева, следует из базы ведомства.

«Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Национальность: белорус», – говорится в карточке на имя Прокопьева.

«РИА Новости» также отмечает, что в базе МВД, помимо Прокопьева, находится карточка еще одного организатора отряда – Валерия Сахащика.

Отряд «Погоня» начал воевать на стороне ВСУ в марте 2022 г. В ноябре этого же года МВД Белоруссии возбудило уголовное дело против организаторов формирования. По данным ведомства, они занимались вербовкой и обучением боевиков. Для этого они привлекали инструкторов на территории Чехии, Польши и Украины. Одними из организаторов являются Прокопьев и Сахащик, сам отряд существовал до 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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