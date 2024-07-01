МВД России объявило в розыск организатора формирования «Погоня» Прокопьева
Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск одного из организаторов белорусского отряда «Погоня» Вадима Прокопьева, следует из базы ведомства.
«Вадим Евграфович Прокопьев, 04.12.1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Национальность: белорус», – говорится в карточке на имя Прокопьева.
«РИА Новости» также отмечает, что в базе МВД, помимо Прокопьева, находится карточка еще одного организатора отряда – Валерия Сахащика.
Отряд «Погоня» начал воевать на стороне ВСУ в марте 2022 г. В ноябре этого же года МВД Белоруссии возбудило уголовное дело против организаторов формирования. По данным ведомства, они занимались вербовкой и обучением боевиков. Для этого они привлекали инструкторов на территории Чехии, Польши и Украины. Одними из организаторов являются Прокопьев и Сахащик, сам отряд существовал до 2023 г.