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В Грузии разбился Су-25 во время учений

Ведомости

В Грузии разбился военный штурмовик, в результате крушения есть жертвы. Об этом сообщает портал Info Rustavi.

Изначально издание сообщало о крушении вертолета – он упал в Болнисском муниципалитете Грузии, недалеко от села Дисвели. По информации портала, пилот вертолета погиб.

Позже министерство обороны страны прокомментировало крушение. По информации ведомства, разбился не вертолет, а штурмовик Су-25 в ходе плановых войсковых учений. В результате катастрофы погиб летчик по имени Кахабер Зурабашвили.

Для выяснения причин инцидента представители грузинского минобороны проводят расследование. Ведомство выразило соболезнования семье и близким погибшего пилота.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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