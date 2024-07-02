В Грузии разбился Су-25 во время учений
В Грузии разбился военный штурмовик, в результате крушения есть жертвы. Об этом сообщает портал Info Rustavi.
Изначально издание сообщало о крушении вертолета – он упал в Болнисском муниципалитете Грузии, недалеко от села Дисвели. По информации портала, пилот вертолета погиб.
Позже министерство обороны страны прокомментировало крушение. По информации ведомства, разбился не вертолет, а штурмовик Су-25 в ходе плановых войсковых учений. В результате катастрофы погиб летчик по имени Кахабер Зурабашвили.
Для выяснения причин инцидента представители грузинского минобороны проводят расследование. Ведомство выразило соболезнования семье и близким погибшего пилота.