Летевший из Самары Airbus запросил аварийную посадку в «Шереметьево»

Согласно данным онлайн-табло «Шереметьево», в 14:24 в Москве приземлился летевший из Самары Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот». По расписанию он должен был сесть в 14:45. «РИА Новости» также сообщило о благополучном приземлении лайнера. Информация о состоянии самолета и пострадавших не приводится.