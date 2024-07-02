Летевший из Самары Airbus запросил аварийную посадку в «Шереметьево»
Следующий из Самары Airbus A320 готовится к экстренной посадке в московском «Шереметьево» из-за возможной поломки шасси. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что у лайнера может быть разрушена пневматика шасси. По словам собеседника агентства, самолет летел рейсом Самара – Москва.
В конце мая летевший из Санкт-Петербурга в Сочи Airbus 319-115 совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за технической проблемы. Видимых повреждений у самолета не было, при посадке никто из пассажиров и экипажа не пострадал.