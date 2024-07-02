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Медведев назвал сложной жизнь на новых территориях России

Ведомости

Проживание на четырех новых территориях России – в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – является сложным, поэтому «Единая Россия» должна уделять этим субъектам особое внимание. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии.

«Очень важным [направлением] также является поддержка всех, кто живет на территории новых субъектов Российской Федерации. Жизнь там сложная, масса проблем. Я уже не говорю о рисках, поэтому партия должна уделять новым территориям особое, повышенное внимание», – сказал Медведев.

Он добавил, что «Единая Россия» сделает все, чтобы сохранить согласие в обществе и «дать жесткий отпор любым проявлением экстремизма и терроризма».

24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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