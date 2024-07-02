Медведев назвал сложной жизнь на новых территориях России
Проживание на четырех новых территориях России – в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – является сложным, поэтому «Единая Россия» должна уделять этим субъектам особое внимание. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании генерального совета партии.
«Очень важным [направлением] также является поддержка всех, кто живет на территории новых субъектов Российской Федерации. Жизнь там сложная, масса проблем. Я уже не говорю о рисках, поэтому партия должна уделять новым территориям особое, повышенное внимание», – сказал Медведев.
Он добавил, что «Единая Россия» сделает все, чтобы сохранить согласие в обществе и «дать жесткий отпор любым проявлением экстремизма и терроризма».
24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.