Число погибших в давке на религиозном собрании в Индии выросло до 121

India TV пишет, что это не первая давка, произошедшая на религиозном собрании в Индии, которая привела к большому числу погибших. В 2005 г. в храме Мандхардеви в городе Вай погибло более 340 человек, в 2008 г. в храме Чамунда Деви в штате Раджастан жертвами стали не менее 250 человек. В том же году на религиозном собрании в храме Наина Деви в штате Химачал Прадеш погибли 162 человека.