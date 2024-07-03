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Число погибших в давке на религиозном собрании в Индии выросло до 121

Ведомости

Как минимум 121 человек погиб во время давки, которая произошла на религиозном собрании в округе Хатрас штата Уттар-Прадеш в Индии. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на полицию штата.

Еще 28 человек получили ранения, они доставлены в больницу. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Власти штата пообещали провести тщательное расследование произошедшего, чтобы определить, был ли это несчастный случай или спланированное преступление.

Одной из причин давки стало большое число участников, отметил главный секретарь Уттар-Прадеша Манодж Кумар Сингх. Организаторы оценивали число участников в 80 000 человек, но на самом деле их было намного больше, пишет India Today. После мероприятия толпа побежала за автомобилем религиозного проповедника Бхоле Бабы. Другие участники встречи в это же время наклонились, чтобы собрать землю с места проведения собрания, и упали. В полиции отметили, что большинство жертв – женщины и дети.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил глубокую скорбь в связи с произошедшим. Он пообещал выплатить семьям погибших 200 000 рупий ($2400), пострадавшим – 50 000 рупий ($600).

India TV пишет, что это не первая давка, произошедшая на религиозном собрании в Индии, которая привела к большому числу погибших. В 2005 г. в храме Мандхардеви в городе Вай погибло более 340 человек, в 2008 г. в храме Чамунда Деви в штате Раджастан жертвами стали не менее 250 человек. В том же году на религиозном собрании в храме Наина Деви в штате Химачал Прадеш погибли 162 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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