Число погибших в давке на религиозном собрании в Индии выросло до 121
Как минимум 121 человек погиб во время давки, которая произошла на религиозном собрании в округе Хатрас штата Уттар-Прадеш в Индии. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на полицию штата.
Еще 28 человек получили ранения, они доставлены в больницу. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Власти штата пообещали провести тщательное расследование произошедшего, чтобы определить, был ли это несчастный случай или спланированное преступление.
Одной из причин давки стало большое число участников, отметил главный секретарь Уттар-Прадеша Манодж Кумар Сингх. Организаторы оценивали число участников в 80 000 человек, но на самом деле их было намного больше, пишет India Today. После мероприятия толпа побежала за автомобилем религиозного проповедника Бхоле Бабы. Другие участники встречи в это же время наклонились, чтобы собрать землю с места проведения собрания, и упали. В полиции отметили, что большинство жертв – женщины и дети.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил глубокую скорбь в связи с произошедшим. Он пообещал выплатить семьям погибших 200 000 рупий ($2400), пострадавшим – 50 000 рупий ($600).
India TV пишет, что это не первая давка, произошедшая на религиозном собрании в Индии, которая привела к большому числу погибших. В 2005 г. в храме Мандхардеви в городе Вай погибло более 340 человек, в 2008 г. в храме Чамунда Деви в штате Раджастан жертвами стали не менее 250 человек. В том же году на религиозном собрании в храме Наина Деви в штате Химачал Прадеш погибли 162 человека.