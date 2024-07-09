СМИ: у экс-депутата Госдумы Драганова прошли обыски
Силовики провели обыски в доме бывшего депутата Государственной думы Валерия Драганова, пишут «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обыски в подмосковном Красногорске могут быть связаны с «Российской буровой корпорацией» и могут проводиться в связи с неуплатой налогов. Процессуальный статус Драганова сейчас неизвестен.
Драганов был депутатом Госдумы третьего, четвертого, пятого созывов с 1999 по 2011 гг. Был председателем думского комитета по экономической политике. Доктор экономических наук, заслуженный юрист России, генерал-полковник таможенной службы в отставке. В 1992–1998 гг. – заместитель председателя Государственного таможенного комитета России.
Сейчас Драганов занимается бизнесом. По состоянию на 9 июля находится в Екатеринбурге на промышленной выставке «Иннопром», отмечает ТАСС.