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Участников спецоперации могут освободить от взыскания исполнительского сбора

Ведомости

В «Единой России» сообщили о внесении в Госдуму законопроекта, который может освободить участников спецоперации от взыскания исполнительского сбора в период участия в боевых действиях. Об этом партия сообщила в своем Telegram-канале.

Предполагается, что поправки прекратят действие постановлений о взыскании. По словам врио секретаря генсовета партии Владимира Якушева, законопроект не позволит искусственно увеличивать размер задолженности через начисление исполнительского сбора.

Сейчас суд приостанавливает рассмотрение дел и исполнительные производства во время участия лица в боевых действиях. При этом с должника, который вовремя не закрыл исполнительный документ, взыскивается сбор – 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.

9 июля Госдума одобрила законопроект об удвоении пенсий детям-инвалидам, которые потеряли родителя на спецоперации. В пояснительной записке указывалось, что дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителей-военнослужащих, сейчас не относятся к получателям двух пенсий одновременно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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