Участников спецоперации могут освободить от взыскания исполнительского сбора
В «Единой России» сообщили о внесении в Госдуму законопроекта, который может освободить участников спецоперации от взыскания исполнительского сбора в период участия в боевых действиях. Об этом партия сообщила в своем Telegram-канале.
Предполагается, что поправки прекратят действие постановлений о взыскании. По словам врио секретаря генсовета партии Владимира Якушева, законопроект не позволит искусственно увеличивать размер задолженности через начисление исполнительского сбора.
Сейчас суд приостанавливает рассмотрение дел и исполнительные производства во время участия лица в боевых действиях. При этом с должника, который вовремя не закрыл исполнительный документ, взыскивается сбор – 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.
9 июля Госдума одобрила законопроект об удвоении пенсий детям-инвалидам, которые потеряли родителя на спецоперации. В пояснительной записке указывалось, что дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителей-военнослужащих, сейчас не относятся к получателям двух пенсий одновременно.