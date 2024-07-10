Участников спецоперации могут освободить от взыскания исполнительского сбора

Сейчас суд приостанавливает рассмотрение дел и исполнительные производства во время участия лица в боевых действиях. При этом с должника, который вовремя не закрыл исполнительный документ, взыскивается сбор – 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.