Во Франции загорелся шпиль Руанского собора
Во французском Руане загорелся шпиль Руанского собора. Об этом мэр Николя Майер-Россиньоль сообщил на своей странице в X.
«Начался пожар на шпиле кафедрального собора в Руане. Происхождение на данный момент неизвестно. Мобилизованы все государственные ресурсы», – отметил он.
По словам главного архитектора исторических памятников Ричарда Дюплата, в момент пожара на шпиле собора велись работы, передает BFM TV. Здание эвакуировали, территорию вокруг собора оцепили. Несколько маршрутов трамваев в районе происшествия были изменены.
На месте находятся 63 пожарных и 33 единицы техники. Власти города призвали местных жителей не собираться у собора, чтобы облегчить работу пожарным.
Строительство собора началось в середине XII в. Примерно спустя 100 лет работы завершили, но после этого исторический памятник неоднократно реконструировали и достраивали. Высота чугунного шпиля составляет 151 м. Художник Клод Моне запечатлел собор в серии картин. На них архитектурный памятник изображен в разное время суток и года.
Чуть более пяти лет назад огонь охватил Нотр-Дам в Париже. Строительные леса над собором загорелись 15 апреля 2019 г. Чуть более чем через час после начала пожара обрушился 93-метровый шпиль собора. В момент падения он пробил каменный свод в нескольких местах. Сгорели часы и большая часть кровли. Реликвии удалось спасти, но собор сильно пострадал из-за огня.
Сейчас ведутся восстановительные работы. Открытие собора намечено на 8 декабря 2024 г. К началу Олимпийских игр в Париже планируется снять строительные леса с хоров.