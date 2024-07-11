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Во Франции загорелся шпиль Руанского собора

Ведомости

Во французском Руане загорелся шпиль Руанского собора. Об этом мэр Николя Майер-Россиньоль сообщил на своей странице в X. 

«Начался пожар на шпиле кафедрального собора в Руане. Происхождение на данный момент неизвестно. Мобилизованы все государственные ресурсы», – отметил он.

По словам главного архитектора исторических памятников Ричарда Дюплата, в момент пожара на шпиле собора велись работы, передает BFM TV. Здание эвакуировали, территорию вокруг собора оцепили. Несколько маршрутов трамваев в районе происшествия были изменены. 

На месте находятся 63 пожарных и 33 единицы техники. Власти города призвали местных жителей не собираться у собора, чтобы облегчить работу пожарным.

Строительство собора началось в середине XII в. Примерно спустя 100 лет работы завершили, но после этого исторический памятник неоднократно реконструировали и достраивали. Высота чугунного шпиля составляет 151 м. Художник Клод Моне запечатлел собор в серии картин. На них архитектурный памятник изображен в разное время суток и года.

Чуть более пяти лет назад огонь охватил Нотр-Дам в Париже. Строительные леса над собором загорелись 15 апреля 2019 г. Чуть более чем через час после начала пожара обрушился 93-метровый шпиль собора. В момент падения он пробил каменный свод в нескольких местах. Сгорели часы и большая часть кровли. Реликвии удалось спасти, но собор сильно пострадал из-за огня.

Сейчас ведутся восстановительные работы. Открытие собора намечено на 8 декабря 2024 г. К началу Олимпийских игр в Париже планируется снять строительные леса с хоров. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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