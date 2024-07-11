Во Франции загорелся шпиль Руанского собора

Чуть более пяти лет назад огонь охватил Нотр-Дам в Париже. Строительные леса над собором загорелись 15 апреля 2019 г. Чуть более чем через час после начала пожара обрушился 93-метровый шпиль собора. В момент падения он пробил каменный свод в нескольких местах. Сгорели часы и большая часть кровли. Реликвии удалось спасти, но собор сильно пострадал из-за огня.