В Париже установили отреставрированный крест на крыше Нотр-Дама
Отреставрированный металлический крест установили на крыше Нотр-Дама спустя пять лет после пожара. Об этом пишет издание Le Parisien.
Крест – единственный элемент крыши, который сохранился после пожара. Он упал на землю и избежал повреждений от огня. Установка конструкции высотой 12 м и весом две тонны ознаменовала завершение работ по восстановлению крыши над хорами.
Перед установкой железной конструкции с золотой отделкой в соборе провели церковную службу. Протоиерей Оливье Рибадо Дюма заявил, что после установки креста люди поймут, что Нотр-Дам – это место богослужения, а не музей.
Издание отмечает, что во время следующего этапа реставрации специалисты будут работать над восстановлением коньков и снятием строительных лесов с хоров. Предполагается, что этот этап закончат до начала Олимпийских игр в Париже. Открытие собора планируется 8 декабря 2024 г.
15 апреля 2019 г. в строительных лесах над собором произошел пожар. Чуть более чем через час после начала пожара обрушился венчающий собор 93-метровый шпиль. В момент падения он пробил каменный свод в нескольких местах. Сгорели часы и большая часть кровли. Реликвии удалось спасти, но собор сильно пострадал из-за огня.