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В Париже установили отреставрированный крест на крыше Нотр-Дама

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Отреставрированный металлический крест установили на крыше Нотр-Дама спустя пять лет после пожара. Об этом пишет издание Le Parisien.

Крест – единственный элемент крыши, который сохранился после пожара. Он упал на землю и избежал повреждений от огня. Установка конструкции высотой 12 м и весом две тонны ознаменовала завершение работ по восстановлению крыши над хорами.

Перед установкой железной конструкции с золотой отделкой в соборе провели церковную службу. Протоиерей Оливье Рибадо Дюма заявил, что после установки креста люди поймут, что Нотр-Дам – это место богослужения, а не музей.

Издание отмечает, что во время следующего этапа реставрации специалисты будут работать над восстановлением коньков и снятием строительных лесов с хоров. Предполагается, что этот этап закончат до начала Олимпийских игр в Париже. Открытие собора планируется 8 декабря 2024 г.

15 апреля 2019 г. в строительных лесах над собором произошел пожар. Чуть более чем через час после начала пожара обрушился венчающий собор 93-метровый шпиль. В момент падения он пробил каменный свод в нескольких местах. Сгорели часы и большая часть кровли. Реликвии удалось спасти, но собор сильно пострадал из-за огня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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