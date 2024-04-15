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Нотр-Дам планируют открыть к концу 2024 года

Ведомости

Собор Нотр-Дам де Пари планирует открыть двери для посетителей к концу 2024 г. после пяти лет реконструкции. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго на своей странице в соцсети Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Возобновление работы в рекордные сроки стало возможным благодаря огромному таланту и полной самоотверженности всех коллег инженеров, рабочих и ремесленников. Париж передает им огромную благодарность», – написала Идальго.

Внутренние работы в соборе продолжаются, но к летней Олимпиаде в Париже с него уже снимают внешние леса.

Вечером 15 апреля 2019 г. в строительных лесах над собором произошел пожар. Чуть более чем через час после начала пожара обрушился венчающий собор 93-метровый шпиль. В момент падения он пробил каменный свод в нескольких местах. Сгорели часы и большая часть кровли. Реликвии удалось спасти, но собор сильно пострадал из-за огня.

Первая после пожара месса в Нотр-Даме состоялась 15 июня 2019 г. На богослужение допустили всего 30 человек, в целях безопасности все были в строительных касках. Осенью 2021 г. власти Франции сообщили, что работы по стабилизации здания завершены и можно приступать к реставрации внутри.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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