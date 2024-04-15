Нотр-Дам планируют открыть к концу 2024 года
Собор Нотр-Дам де Пари планирует открыть двери для посетителей к концу 2024 г. после пяти лет реконструкции. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго на своей странице в соцсети Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Возобновление работы в рекордные сроки стало возможным благодаря огромному таланту и полной самоотверженности всех коллег инженеров, рабочих и ремесленников. Париж передает им огромную благодарность», – написала Идальго.
Внутренние работы в соборе продолжаются, но к летней Олимпиаде в Париже с него уже снимают внешние леса.
Вечером 15 апреля 2019 г. в строительных лесах над собором произошел пожар. Чуть более чем через час после начала пожара обрушился венчающий собор 93-метровый шпиль. В момент падения он пробил каменный свод в нескольких местах. Сгорели часы и большая часть кровли. Реликвии удалось спасти, но собор сильно пострадал из-за огня.
Первая после пожара месса в Нотр-Даме состоялась 15 июня 2019 г. На богослужение допустили всего 30 человек, в целях безопасности все были в строительных касках. Осенью 2021 г. власти Франции сообщили, что работы по стабилизации здания завершены и можно приступать к реставрации внутри.