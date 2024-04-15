Нотр-Дам планируют открыть к концу 2024 года

Первая после пожара месса в Нотр-Даме состоялась 15 июня 2019 г. На богослужение допустили всего 30 человек, в целях безопасности все были в строительных касках. Осенью 2021 г. власти Франции сообщили, что работы по стабилизации здания завершены и можно приступать к реставрации внутри.