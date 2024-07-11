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Суд отправил под домашний арест экс-замруководителя Фонда содействия ЖКХ

Ведомости

Суд в Москве отправил под домашний арест бывшего первого заместителя руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Талалыкину вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В Фонде содействия реформированию ЖКХ Талалыкин работал с 2007 г.

10 июля сообщалось, что Тверской суд Москвы приговорил сестру осужденного ранее бывшего владельца строительной компании «Петербургский ренессанс» Ивана Орынчука – Оксану Орынчук – к 4,5 года колонии по делу о хищении 70 млн руб. при проведении работ на башнях Московского Кремля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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