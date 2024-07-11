Суд отправил под домашний арест экс-замруководителя Фонда содействия ЖКХ
Суд в Москве отправил под домашний арест бывшего первого заместителя руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Талалыкину вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В Фонде содействия реформированию ЖКХ Талалыкин работал с 2007 г.
10 июля сообщалось, что Тверской суд Москвы приговорил сестру осужденного ранее бывшего владельца строительной компании «Петербургский ренессанс» Ивана Орынчука – Оксану Орынчук – к 4,5 года колонии по делу о хищении 70 млн руб. при проведении работ на башнях Московского Кремля.